شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون غرامة والسجن 6 أشهر لمنتهكي الصور الفوتوغرافية الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) توعدت الهيئة توعدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية منتهكي الصور الفوتوغرافية الخاصة بغرامات مالية تصل إلى 250 ألف ريال والسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر. وحذرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم (الخميس)، من استغلال أو تعديل الصور الفوتوغرافية دون إذن كتابي من صاحب الحق، وذلك وفقاً لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، معتبرة الصور من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام النظام. وأكدت الهيئة أن المادة الثانية والعشرين من النظام نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية، إذ إنه يجوز للجنة النظر في مخالفات النظام إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على الصور مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المتعدي.



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