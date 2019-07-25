السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة للمساهمة في تخفيض درجات الحرارة ولخدمة ضيوف الرحمن نفذت أمانة العاصمة المقدسة مشروع طلاء الاسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة من 15 إلى 20 درجة مئوية. وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم، المهندس أحمد منشي أنه تم التعاون مع شركة SUMITOMO اليابانية لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تخفيض درجات الحرارة.



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كانت هذه تفاصيل خبر طلاء لتخفيض حرارة طرق المشاة بالمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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