شركات حجاج الداخل تصدر التصاريح الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتيح الأحوال المدنية خلال موسم حج هذا العام تقديم خدمة إصدار تصاريح الحج الكترونيا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج والعمرة، عبر منصة «أبشر»، وذلك لاستخراج تصاريح الحج الكترونيا للحجاج المسجلين لديها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج الكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبينا أن الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل الوزارة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين التحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية، مؤكدا أهمية حصول من يرغب في أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.