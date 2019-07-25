، "أمانة جازان" عن حادثة الديدان: "موسمية" وتمت مكافحتها والسيطرة على انتشارها ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا تزال فرق المكافحة الميدانية تقوم بأعمال الاستكشاف داخل النطاق العمراني

أكدت أمانة منطقة جازان مباشرتها حادثة ظهور "ديدان" في قرى محافظتي العارضة والحُرث الحدودية بمنطقة جازان، مؤكدة أنها موسمية وتم السيطرة على انتشارها.

وبين لـ"الخليج 365" المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي، أن تلك الديدان "موسمية"، وتعرف باسم "ذات الألف رجل" (الدودة الألفية)، وهي ديدان صغيرة تتبع مفصليات الأرجل تحت عائلة تسمى (myriapoda) وتعرف علمياً بـ(ميليبيديس)، وهي ديدان غير مبصرة تتحرك عن طريق ذبذبات، وتخصب التربة أثناء دخولها وخروجها من التربة، وتموت أثناء تعرضها لأشعة الشمس، ولا يوجد لها أي خطر على صحة الإنسان، حيث لا تعتبر ناقلاً للأمراض أو خلافه -ولله الحمد-، مبيناً أن تلك الديدان ظهرت بداية الأسبوع الحالي في عدد من القرى الحدودية التابعة لمحافظتي العارضة والحرث.

وأضاف "الريثي" أنّ أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وجه فور ظهور تلك الديدان وكالة الخدمات بالأمانة بدعم بلديتي (العارضة والحرث) بفرق لمكافحة تلك الديدان، حيث تم دعمهم بـ(38) فرقة راجلة تتكون كل فرقة راجلة من (فني حشرات وعامل مكافحة ومرشات ظهرية)، و(13) فرقة لرش الرذاذ العادي بواسطة الأجهزة المحمولة على السيارات.

كما وجه وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، بالإشراف العام على أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بمواقع انتشار تلك الديدان بالقرى الحدودية بمحافظتي العارضة والحُرث، وبمتابعة ميدانية من المشرف على مكافحة آفات الصحة العامة بالأمانة الدكتور علاء الدين حكمي، وبمشاركة عدد من أخصائيي مكافحة الحشرات بالأمانة.

وأكد الريثي أنه تمت، ولله الحمد، السيطرة على انتشار تلك الديدان في مواقع ظهورها، ولا تزال فرق المكافحة الميدانية تقوم بأعمال الاستكشاف داخل النطاق العمراني، إضافة إلى ما وجه به أمين المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة، مثل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإدارة العامة للشؤون الصحية، وذلك لتضافر الجهود والعمل كفريق عمل واحد لمكافحة تلك الديدان.

وكان أمين المنطقة وجّه رؤساء البلديات المجاورة لبلديتي محافظتي العارضة والحرث بتكثيف المكافحة الوقائية في نطاق خدمات بلدياتهم، بالإضافة لتقديم الدعم الفوري لبلديتي محافظتي العارضة والحرث، بما تحتاجانه من آليات ومعدات وعمالة ومبيدات حشرية وجميع ما يلزم لمكافحة تلك الديدان.

وأكد أمين منطقة جازان على توجيه ومتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتوجيه ومتابعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وتوجيه ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لمكافحة تلك الديدان.

كما أكد على أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها لن تدخر أي جهد للقيام بواجباتها تجاه ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم والزائر للارتقاء بمستوى الصحة العامة بمنطقة جازان، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما-.

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