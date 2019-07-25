، بمشاركة 30 حكمًا.. انطلاق دورة الحكام الدولية بإشراف من الفيفا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لجنة الحكام تحتفي بدولية الشمراني وعضوية العواجي الآسيوية

دشنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليـوم الخميـس دورة الحكام الدولية في الرياض بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، والتي تمتد لخمسة أيام بإشراف من الاتحاد الدولي لكـرة القدم وبمشاركة 30 حكمًا من حكام النخبة بالمملكة.

وتضم الـدورة العديد من المحاضريـن الدولييـن يتقدمهـم مسؤول تطوير الحكام باتحاد غرب آسيا إسماعيل الحافي، والمحاضر الدولي رافي شندران، ومدير إدارة التحكيم جايكوب كولن، والمحاضرون السعوديون مرعي العواجي، وعبدالله الشلوي، وفهد العريني. وعبدالمحسن الزويد، وعبدالرحمن المالكي.

وتشتمل الدورة على العديد من الموضوعات كشرح التعديلات الأخيرة على قانون كرة القدم، واختيارات اللياقة البدنية والقانون، وتقنية الفيديو المساعد.

كما تم خلال اليـوم الأول من الدورة تكريم حكم الساحة الدولي ماجـد الشمراني بعد انضمامه أخيرًا لحكام النخبة في الاتحـاد الآسيوي واجتيازه لكل الاختبارات المقررة، إضافة إلى تكريم حكم الساحة الدولي السابق مرعي العواجي بعد اعتماد تعيينه من الاتحاد الآسيوي عضوًا في لجنة الحكام الآسيوية.