، حوادث تصادم بنفق الأمير منصور بالطائف.. والمواطنون يطالبون بتدخل الجهات المعنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبروا عن استيائهم قائلين: محرك البحث "جوجل" يطلعكم على الحوادث المفزعة داخله

شهد نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف قبل قليل حوادث عدة في توقيت واحد تضرر خلالها عديد المركبات، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بالنفق وأصيبت خلالها طفلة، فيما بات يُشكل خطراً ورُعباً للكثير من مرتاديه بالرغم من وضع الجهات المعنية حلولاً لتفادي وقوع الحوادث، إلا أن المعاناة مستمرة بين فترة وأخرى لمرتاديه، وسط مطالبات بوضع دارسة جادة وحلول أكثر لمنع وقوع مزيد من الحوادث، وسط استغراب واستياء من توقيت صيانة نفق الأمير منصور بمحافظة الطائف لطلاء الجدران الداخلية، في الوقت الحالي.

"الخليج 365" وقفت على الحوادث التي شهدها النفق اليوم والتقت عدداً من أصحاب المركبات المتضررة الذين بينوا أنه وقع أمامهم حادث مروري وحاولوا تفاديه ولم يستطيعوا واصطدمت قرابة خمس سيارات بسبب الحادث الأول، فيما وقع حادث ثالث بنفس التوقيت في المسار الآخر، مستغربين وجود أعمال بالنفق بهذا التوقيت وأيضاً النفق شهد حوادث مفزعة بإمكان أي مسؤول يبحث بمحرك البحث (جوجل) أن يشهد مدى المعاناة الكبيرة لمرتاديه، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لمعرفة تكرار الحوادث بداخله وبشكل مستمر.

وظل هذا النفق - بدلاً من أن يخدم- مُهدداً حياة الكثير من سالكيه، لعيوبه الهندسية؛ حيثُ ميلان طريق النفق من مدخله للقادم من المطار باتجاه الطائف، كذلك قائد المركبة يُفاجأ بأن طريق النفق أثناء النزول ينحرف لليسار وبشكلٍ مفاجئ، بالإضافة لضيق مداخل الطريق ونزوله السريع لمنخفض وبهبوطٍ واضح ومفاجئ، وانعدام وجود إشارات التهدئة والتنبيه، كذلك كثرة مرور الشاحنات عبره، كذلك من عيوبه الخطرة أن سالكه باتجاه الحوية يُفاجأ بعد الخروج منه بضيق الطريق؛ ما قد يُسبب تزاحماً واحتكاكاً مفاجئاً بين المركبات، بالإضافة لوجود مركبات متوقفة بالقرب من أحد المتاجر على الطريق وهو بدون مسار خدمة.

وكانت " الخليج 365 " نشرت قبل عدة أيام خبراً بعنوان " توقيت صيانة "نفق الأمير منصور" بالطائف يثير استياء مرتاديه " حيث أثار توقيت صيانة نفق الأمير منصور بمحافظة الطائف لطلاء الجدران الداخلية، في الوقت الحالي، استياء الكثير من الأهالي ومرتادي الطريق؛ كون التوقيت غير مناسب مع الإجازة الصيفية في ظل ما تشهده المحافظة من كثافة في أعداد الزائرين والمصطافين، إضافة لكون النفق لا يتحمل الكثافة العالية من المركبات على مسار واحد، بعد أن شهد حوادث كثيرة في فترات سابقة.

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