شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تخرج عن صمتها وتوجه أقوى رسالة نارية الى ’’محمد بن زايد‘‘ ..شاهد ماورد فيها؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ محافظة المحويت في حكومة الشرعية د.صالح سميع رسالة الى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وطلب منه التوضيح حول موضوع التواصل السري مع الحوثيين وإيران، والذي أثار الجدل الواسع في مواقع التواصل الأجتماعي اليوم..



وقال صالح سميع في تغريدة له موجهةً الى محمد بن زايد في توتيرم “هذا الخبر بحاجة إلى نفي رسمي ، إذ إن السكوت يعني : صحة الخبر وإنا لمنتظرون :” ​​ Advertisements وفي وقتٍ سابق أعلن نعيم قاسم، أمين عام حزب الله اللبناني أن هناك لقاءات تحصل بين مسؤولين إماراتيين وآخرين من الحوثيين، لتنظيم خطوات لاحقة للانسحاب من اليمن”.

وأضاف بأن تواصل الإمارات مع إيران مستمر بشأن اليمن وغيرها. هذا ويرى المتابعين للشأن اليمني أن هناك علاقة و قنوات تواصل سرية للحوثيين مع الإمارات بشأن عملية الانسحاب، وأن تطبيعا حوثيا إعلاميا مع الإمارات تم بالفعل، حيث لم تعد تشير وسائل الإعلام الحوثية للدور العسكري الإماراتي في اليمن منذ ذلك الحين، وفق تلك التفاهمات.

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