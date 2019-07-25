شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالة جريئة ومثيرة لـ‘‘نانسي عجرم’’ ياقة مفتوحة على شكل حرف V وهذا ما اختارته لمنطقة الصدر (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتمد نانسي عجرم إطلالاتها حسب المناسبة، ومؤخراً وفي حفل لها في قبرص، شاهدناها في لوك صيفي جريء اختارت فيه جمبسوت شورت براقا من “ايلي صعب” Elie Saabبقصة مستوحاة من السبعينات من الترتر باللونين الذهبي والفضي، أكمامه طويلة ومزين بالربطات عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه صندل كعب عالٍ باللون الفضي. ​ ​​ Advertisements لإحدى الحفلات، اختارت نانسي عجرم فستان سهرة مميزا باللون الأبيض السكري من رامي العلي Rami Al Ali تصميمه جريء مستوحى من فساتين الملكات الأغريقيات من دون أكمام، وياقته مفتوحة على شكل حرف V تنورته بليسيه منسدلة.

وقد زينت الفستان بمجوهرات ماسية فاخرة، أضافت لمسات مميزة على الإطلالة بشكل عام.

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