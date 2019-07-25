شكرا لقرائتكم خبر عن سرب من الطائرات الحوثية تنطلق قبل قليل وتستهدف مطار ابها وقناة المسيرة تفاجئ الجميع بهذا الإعلان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي قبل قليل عن هجوم واسع لطائراتها المسيرة استهدف مطار أبها وقالت القناة بحسب ما تابعها محرر "ناس تايمز" إن عملية واسعة لسلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ Advertisements واضاف متحدثالجيش التابع للمليشيا بأن العملية استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وأدت الى تعطل الملاحة الجوية في المطار وقال ناطق جيش لمليشيا يأتي استهداف مطار أبها ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 الساعة الماضية

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