شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: يحدث الان في العاصمة واصوات انفجارات عنيفه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من الله سبحانه وتعلئ بامطار الخير والبركه على العاصمة صنعاء وقال مراسل بوابة اليمن الاخباريه ان امطار الخير تهطل الان بغزاره على احياء العاصمة صنعاء مصحوبة با رياح شديده واصوات رعود شديده الانفجار

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