الحوثيون يعلنون استهداف مطار ابها السعودي بطائرات مسيرة

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي "أنصار الله" عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وبحسب الموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله" أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة استهدفت مرابض الطائرات وأهداف أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح سريع أن عملية استهداف مطار أبها "تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية"، مؤكداً: "عملياتنا ستستمر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، مكرراً "الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

الجدير بالذكر أن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم عمليات واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، بحسبما قال موقع "أنصار الله".