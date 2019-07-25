شاهد: “الربيعة” يلتقي التوأم السيامي البولندي الذي أجرى له عملية فصل قبل 14 عاماً

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الدكتور عبد الله الربيعة بتوأم سيامي أجرى له عملية فصل قبل 14 عاماً. والتقطت الصورة أثناء لقاء التوأمتين البولنديتين (أولغا وداريا) بالدكتور الربيعة خلال مشاركته في أحد المؤتمرات العالمية. وكانت التوأمتان قد قدمتا للمملكة مع والديهما في عام 2005 لإجراء عملية فصل في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني التي تميزت منذ أوائل التسعينيات بإجراء مثل هذه العمليات المعقدة.

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