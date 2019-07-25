أشار حساب المواطن إلى ضرورة تحديث البيانات خاصة فيما يتعلق بالحالة الإجتماعية وبيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة. جاء ذلك رداً على امرأة تزوجت قبل يومين حيث قال حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “اهلا بك، في حال كانت الحالة الإجتماعية لديك “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية لديك “غير مؤهل” ولابد من اضافتك كتابع مع رب الأسرة “الزوج” حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية سيتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه”. وتابع: “أهلا بك ، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار ” دخل الاسرة وعدد افرادها واعمارهم ” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن زواج المستفيدات من الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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