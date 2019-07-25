رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالة المناخية السابقة تُؤثر على منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران، وكذلك يستمر تأثيرها على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» قد تتخللها سحب رعدية. وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. وفي وقت سابق اليوم الخميس، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أسبوعًا ماطرًا على بعض مناطق المملكة، يبدأ خلال الساعات المقبلة حتى 2 أغسطس المقبل. وقال الراصد الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع احتمال وصولها إلى المدينة المنورة. وأضاف أن الحالة الماطرة ناتجة عن كتلة رطبة من جنوب شبه الجزيرة العربية تؤثر في عمان واليمن والمملكة والإمارات بالأمطار خلال الساعات المقبلة، وتستمر حتى 2 أغسطس 2019م، وقد تزيد المدة على ذلك.