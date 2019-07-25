طالب بجامعة القصيم يخترع جهازًا لحماية السيارات من السرقة

ركزت أنشطة النادي الصيفي بجامعة القصيم، هذا العام، على تشجيع المواهب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية، ولم تقتصر على الفعاليات الثقافية والترفيهية والمسابقات الرياضية فقط. وأبهر الطالب عمر أحمد علي، طالب بكلية الهندسة في الجامعة، زوار النادي الصيفي في ختام فعالياته يوم الاثنين الماضي، من خلال عرض اختراعه الذي نال إعجاب الجميع. والاختراع عبارة عن جهاز يثبت خارج السيارة؛ لحمايتها من السرقة حتى وإن كانت في وضعية التشغيل وباب السائق مفتوحًا، وليس هنالك أي أحد قريب منها. وعن أسباب اهتمامه بمجال السيارات، قال الطالب عمر، إن مجال السيارات يتوسع ويتقدم باستمرار منذ اختراعها إلى اليوم الحاضر وفي المستقبل من حيث صناعتها والتكنولوجيا المتقدمة التي تدخل عليها باستمرار، مؤكدًا أن مجال السيارات لفت انتباهه منذ الصغر، وما زال هنالك أشياء تنقصه ولم تخترع إلى الآن.

وأشار إلى أنه عمل على مدار سنتين في البحث والبرمجة بشأن التحديثات الممكنة. وعن بداية فكرة اختراعه لجهاز حماية السيارات، قال إن الفكرة جاءته بعد رؤيته مقطع فيديو انتشر بين الناس يظهر عملية سرقة سيارة وبداخلها امرأة حاولت أن تخرج منها بسرعة، ولكنها لم تستطع الخروج بالكامل، فسقطت أرضًا وقام السارق بدهسها ليهرب. وأضاف الطالب عمر، أن هذا المقطع كان أول ما ألهمه لفعل شيء يمنع مثل هذه التصرفات السيئة إلى أن وصل لفكرة ابتكار جهاز إلكتروني يعمل تلقائيًّا عند الوقوف، ويستطيع صاحب السيارة تشغيله وإيقافه.

ويتميز الاختراع بقدرته على منع سرقة السيارة في جميع حالاتها وبالذات عندما تكون في وضعية التشغيل، كما أنه في حالات الوضع تحت التهديد والسيارة في حالة التشغيل فلا يمكن لأي شخص غير صاحب المركبة أن يحركها من مكانها، وبذلك يمكنه تركها بالابتعاد عنها وتأمين نفسه وتبليغ الجهات المختصة للامساك بالسارق الذي سيكون بالكاد غارقًا في حيرة من أمره لعدم قدرته على إتمام عملية سرقة السيارة. وأضاف صاحب الاختراع، أن نظام الحماية فيه قد يشل حركة المركبة ولن تتحرك مترًا واحدًا من مكانها إلا بقدوم صاحب المركبة فقط، ويمكنه أيضًا إضافة أشخاص آخرين لقيادتها مثل الأقارب والأصدقاء وغيرهم؛ حيث يقوم الاختراع على تحويل المركبة إلى حساب شخصي لا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق قائدها أو لمن أتاح لهم هو ذلك. وعبر الطالب عمر عن أمله في ألا يرى في المستقبل أناس لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في أضعف مواقفهم أثناء سرقة مركباتهم.