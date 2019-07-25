أكد وزير الطاقة خالد الفالح على ضرورة تكاتف الجهود لكبح الأعمال العدائية المتمثلة في التهديدات المتتالية للملاحة الدولية في مضيق هرمز. وشدد الفالح – خلال لقائه اليوم (الخميس) في نيودلهي بوزير البترول الهندي – على ضرورة احتواء الآثار السلبية للتهديدات على أمن إمدادات الطاقة.
كما قال الفالح – في تصريحات لوكالة “رويترز” – إن على مشتري النفط العالميين تأمين شحناتهم التي تمر عبر المضيق، داعياً الهند إلى الاضطلاع بدور في ذلك. وكان اجتماع الفالح بنظيره الهندي قد تناول الاستثمارات السعودية في الهند في قطاعات البتروكيماويات والتكرير، واستعرضا دور المملكة في الحفاظ على توازن السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: على الدول المشترية للنفط تأمين شحناتها في مضيق هرمز.. وكبح تهديدات الملاحة مسؤولية دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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