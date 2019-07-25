إمارة مكة: منح شركات ومؤسسات الحج صلاحية إصدار التصاريح

أكدت إمارة منطقة مكة، اليوم الخميس، منح صلاحية إصدار تصاريح الحج لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، فيما أكد قطاع الأحوال المدنية أهمية حصول الراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح، حسب التعليمات المنظمة لذلك.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الإمارة يتم «منح شركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدة من وزارة الحج العمرة صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًّا، عبر منصة «أبشر».

وأوضحت الإمارة، أن هذه الخدمة تقدمها الأحوال الإلكترونية، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، تمكنهم من تسجيل المواطنين الذي تم التعاقد معهم لأداء فريضة الحج عبر الخدمات الإلكترونية لنظام أبشر، لإصدار تصريح الحج لهم.

وفي السياق ذاته، أكدت الأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطنين المُسجَّلين مع الشركات المصرح لها من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، فيما لفت قطاع الأحوال المدنية، إلى أنَّ الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأهابت الأحول المدنية بالمواطنين والمقيمين التحقُّق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية، مؤكّدة أهمية حصول من يرغب في أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.