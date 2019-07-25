ضبط شقة تُستخدم في تصنيع المواد الغذائية المجهولة غرب عرعر

ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في إدارة صحة البيئة ببلدية غرب عرعر، شقة سكنية بالمدينة تُستخدم في تصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر، بطريقة عشوائية.

وتمت عملية الضبط، بالتعاون مع قوات المهمات الخاصة بالمنطقة، فيما أتلفت الفرق الرقابية المضبوطات كافة، والتي تمثلت في 850 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، ونحو 50 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستخدام وفق الطرق المتبعة، كما تم مخالفة القائمين على الموقع المشار .

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت كافة المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات واللوائح الصحية كافة.

وأهابت أمانة منطقة الحدود الشمالية، والبلديات التابعة كافة، بالمواطنين عدم التردد في سرعة الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات (940) أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات.