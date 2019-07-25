بالصور.. وزير الصحة يتفقد حزمة مشروعات تطويرية بمستشفيات الطائف

استعرض وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، حزمة جديدة من المشاريع المتنوع بمستشفيات الطائف.

وخلال جولة تفقدية قام بها الربعية، اليوم الخميس، استعرض مجموعة من المشروعات، تضمنت خدمات صحية تخصصية وتحسينية، ومشاريع توسعة وتطوير؛ تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بعديد من المستشفيات والمراكز التابعة لصحة الطائف.

وقد اجتمع الربيعة، بقيادات الصحة في الطائف، بحضور مدير الصحة صالح بن سعد المونس، مستعرضًا عددًا من البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بالخدمة الصحية، كما دشّن مبادرة «صحة الطائف» في مجالات مراقبة الجودة بالمستشفيات، والتي سبق وأن احتضنتها الوزارة لأهميتها وفاعليتها وطالبت بتعميمها.

وخلال الجولة وقف الربيعة على آخر المشاريع التطويرية التي نفّذتها صحة الطائف في عدد من المستشفيات، ومنها مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، الذي شهد في وقت سابق إطلاق وحدة القسطرة القلبية الأولى في مستشفيات الصحة بالطائف، وتهدف للتوسع في مجالات أمراض القلب.

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ووقف الربيعة، أيضًا على تجهيزات وحدة الأورام بالمستشفى التخصصي، والتي تُعدّ الأولى من نوعها في مرافق الصحة بالطائف، ومن المنتظر لتلك الوحدة أن تحدّ من معاناة مرضى الأورام، في التنقل لمناطق أخرى للعلاج، كما تابع الوزير النتائج التي تحققت لمجموعة من المشاريع التطويرية المختلفة الأخرى في الطوارئ والاقسام الحيوية ووحدات التشخيص المتنوعة. ووقف الوزير أيضًا على المرحلة النهائية لتوسعة العناية المركزة النموذجية، والتي شملت الزيادة السريرية من 18ـ 40 سريرًا بوحدات عناية منفصلة لكل مريض.

ومن ناحيته، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إن الزيارة تأتي ضمن متابعات الوزير المستمرة لمجريات الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية، مؤكدًا أن كافة مستشفيات الطائف والمحافظات القريبة تشهد عددًا من البرامج التطويرية، ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة، كان اعتمدها وأشرف على تنفيذها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس، وقد حظيت بدعم ومتابعة الوزير.

وأضاف المتحدث، أن الزيارة شملت مستشفى الصحة النفسية، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الأطفال، ومركز طب الأسنان، الذي شهد نقلة شاملة في مستوى الخدمة، لافتًا إلى أن جميع المستشفيات التي زارها الوزير تضمّنت مجموعة من المشاريع التطويرية المتنوعة ما بين المكتملة والجاري استكمالها قريبًا.

ولفت المتحدث، إلى أن صحة الطائف تعمد إلى تقييم دوري لمستوى الخدمات الصحية المقدمة ومواكبة المتغيرات المتسارعة لتعزيز خدماتها، ولن تتوقف تلك المشاريع التطويرية، الرامية إلى تحقيق توجيهات القيادة الكريمة في مواصلة الارتقاء بما يُقدم لأبناء الوطن الغالي، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز شراكة القطاع الخاص ومساعدته للارتقاء بالخدمة الصحية، بما يستوجب ويحقق خدمات صحية متنوعة تلبي أعلى درجات الرعاية الطبية والعلاجية.