أمير عسير يرعى حفل تخريج 734 حافظ وحافظة لكتاب الله

رعى أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعتين 42 و 43 للعام 1439-1440، من حفاظ وحافظات القرآن الكريم, الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير, وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بأبها، وبدأ الحفل بعرض نموذج قرآني لعدد من الطلاب الخريجين, ثم ألقى مدير الجمعية، يحيى آل فايع، كلمة ثمّن خلالها رعاية سمو أمير المنطقة ودعم ومتابعة سموه لأنشطة وبرامج الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية زفت أكثر من 734 دارس ودارسة على مستوى المنطقة أتمّوا حفظ كتاب الله، منهم أكثر من 200 دارس ودارسة من أبها، وذلك في عامي 1439-1440, لافتاً إلى أنه تم اعتماد مكافآت مالية للطلاب والطالبات بأكثر من 564 ألف ريال. عقب ذلك شاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن منجزات الجمعية منذ تأسيسها، ثم كرّم راعي الحفل الداعمين للجمعية والخريجين, ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.



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