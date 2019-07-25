

تونس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

اختتم بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر العربي الـ 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر في بيان أصدره في ختام أعماله بالعاصمة التونسية، إلى إعداد رؤية متكاملة لدور الإعلام بمكافحة الإرهاب، في ضوء تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال.

كما دعا إلى التنسيق مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية من أجل عقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية يتم خلاله النظر في إعداد مدونة قواعد سلوك لتعامل وسائل الإعلام مع الأحداث الإرهابية وإستراتيجية للتعامل الإعلام مع قضايا التطرف والإرهاب.

وأوصى المؤتمر بإعداد تصور للمعايير اللازم توفرها بالمعنيين في الأجهزة الأمنية العربية بمواجهة استخدام الألعاب الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في الجريمة والإرهاب، حاثًا الدول الأعضاء على إنتاج مواد إعلامية للتوعية بمخاطر هذه الألعاب وتأثيراتها السلبية خاصة على الأطفال والشباب.

إلى جانب ذلك، ناقش المؤتمر تأثير الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني للدول العربية ودور الإعلام الأمني في مواجهتها، داعيًا الدول الأعضاء إلى إنشاء وحدة في نطاق جهاز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية لديها تعنى برصد الشائعات المؤثرة على الأمن الوطني، وتحليلها والتعامل معها بالسرعة المطلوبة لتجنب تأثيراتها الأمنية السلبية، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.

// انتهى //

22:54ت م

0222





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام أعمال المؤتمر العربي الـ 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.