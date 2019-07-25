السعودية اليوم / بلدي الطائف يبحث دعم الخدمات ويطّلع على مشروعات الشمال



الطائف 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة محافظة الطائف جلسته الخمسين بقاعة الاجتماعات في غرب الطائف برئاسة رئيس المجلس صاطي العتيبي وحضور المختصين بالأمانة وأعضاء المجلس .

وبحث الاجتماع التقرير الشامل لإنجازات أمانة الطائف خلال المدّة من 1 / 12 / 1439هـ إلى 29 / 3 / 1440هـ ، كما بحث المجلس طلب عضو المجلس البلدي بدر الوذناني عن خطط ومشروعات أمانة الطائف بشمال المحافظة، واستكمل المجلس مناقشة دعم مشروع الصحة العامّة بعد الاطلاع على الدراسة الكاملة والإجراءات التي اتخذتها الأمانة والمبررات التي رفعت للوزارة بشأن طلب الدّعم.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف أنّ المجلس عمل خلال المدّة الماضية على معالجة عدد من القضايا التي تمس المواطنين واستمع إلى مطالب واحتياجات الأهالي من خلال اللجان المشكلة لمتابعة الاحتياجات، مشيرًا إلى أنّ المجلس ناقش في جلسته الحالية المشروعات البلدية التي نفّذتها الأمانة بالإضافة إلى المشروعات التي سيُشرع البدء فيها ، كما بحث المشروعات التي تتعلق بالصحة العامة والوقاية الصحية والمشروعات والخطط المستقبلية بشمال الطائف.

وبيّن أنّ المجلس ناقش خطة صرف النفقات المتعلقة بالمجلس واحتياجات لجان العمل بما يحقق التواصل الفعّال والمباشر مع الأهالي والنزول الميداني على الاحتياجات والطلبات ومتابعة سير عمل الخدمات البلدية .

واطلع المجلس البلدي لأمانة محافظة الطائف على التعاميم الواردة للمجلس من الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية و العمل بما ورد فيها بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز الفعل البلدي لراحة السّكان والتسهيل عليهم.

// انتهى //

21:43ت م

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