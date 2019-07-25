السعودية اليوم / اليمن و"أوتشا" يناقشان خطة الاستجابة الإنسانية ودعم المنظّمات غير الحكومية



عدن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية إبتهاج الكمال اليوم مع مدير مكتب منظمة (أوتشا) بالعاصمة المؤقّتة عدن أندريه ريكيا مشروعات التمويل الإنساني وآلية إعداد خطة الاستجابة الإنسانية ودعم المنظّمات غير الحكومية.

وتطرّق اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية إلى الجانب القانوني لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في نظام المنح وبناء قدراتها في إدارة المشروعات وآلية التنسيق والتعاون بين الوزارة والمنظّمة.

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21:40ت م

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