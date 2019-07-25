حج / تعليم تبوك يشارك في استقبال أول الوفود القادمة للحجّ في منفذ حالة عمّار



تبوك 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

شارك تعليم منطقة تبوك في استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق منفذ حالة عمّار الحدودي ، وتمثّلت مشاركة تعليم تبوك بعدد كبير من الكشّافة والقادة الكشفيين والعاملين في اللجان المساندة المختلفة بإشراف عام من مدير التعليم إبراهيم بن حسين العُمري .

وأوضح قائد عام معسكر خدمة ضيوف الرحمن بتبوك الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي أنّ كشافة تبوك تشارك هذا العام ب 30 كشّافًا من مختلف مراحل التعليم و26 قائدًا كشفيا يساندهم عدد من اللجان في الشؤون المالية وإدارة الإعلام التربوي ومكتب المدير العام لتوفير كل سبل السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم، منوّهاً بأنّ تعليم تبوك وفرّ أكثر من 30 عربة لذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السن يقوم بخدمتهم أبناؤنا من كشّافة تعليم تبوك .

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20:55ت م

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