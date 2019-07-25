حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تجميد الحساب البنكي

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حساب متابعات الخليج 365 يوضح الإجراء المتبع حال تجميد الحساب البنكي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يحق للبنك سحب مبالغ الدعم المستحقة للمستفيدين من حساب متابعات الخليج 365.
جاء ذلك في ردّ من حساب خدمة العملاء على مستفيد، وجّه سؤالًا قال فيه: “يا ناس أنا ماني فاهم يجمّدون حسابي البنكي ويحرمونني من حساب متابعات الخليج 365، ورايح جاي على البنك يقول ما نعلم لماذا؟”.
وتفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مع شكوى متابعات الخليج 365 بقوله: إنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب متابعات الخليج 365، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي: (هنا).
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، قد أعلن في وقت سابق، تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين، في وقت سابق.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.
ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.
وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.
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