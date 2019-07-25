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شكرا لقرائتكم الأحوال المدنية: لا يتم تغيير صورة الهوية إلا في حالتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأحوال المدنية: لا يتم تغيير صورة الهوية إلا في حالتين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الأحوال المدنية اليوم الخميس، أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية إلا بتغير الملامح أو بموجب تقارير طبية.
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استفسر بشأن شروط تغيير الصورة في البطاقة.
وردّت الأحوال المدنية بتغريدة عبر حسابها الرسمي قائلة: إنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، نسعد بخدمتك.
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