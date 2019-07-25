الخدمة المدنية: هذه أهداف لائحة الوظائف التعليمية

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الوظائف التعليمية تأتي مُجددة لرتب المعلمين؛ تحفيزًا لكل مُجتهد وتقديرًا لكل عطاء يبذله المعلم في خدمة منظومة التعليم، ورفعة مستوى المُخرجات.

يُذكر أن وزارتي الخدمة المدنية والتعليم أعلنتا، في وقت سابق، عن تفاصيل وأرقام مهمة في لائحة الوظائف التعليمية التي ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في العام 1401.

وكشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان عن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد.

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وقال الحمدان إن اللائحة الجديدة ستكون نافذة بعد 180 يومًا من إقرارها.

بدوره أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه لن يتم تخفيض رواتب المعلمين في اللائحة الجديدة بل سيشهد بعضهم زيادة ملحوظة في الراتب والعلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس

وطبقاً لسلم الرواتب الجديد تصل المكافأة الشهرية لقائد المدرسة إلى 800 ريال فيما تصل 500 ريال لكل من مدير المدرسة والمشرف التربوي على حدة.

وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.