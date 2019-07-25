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شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 4800 مركبة MAZDA 3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة تستدعي 4800 مركبة MAZDA 3
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء 4,831 مركبة “MAZDA 3” 2016 – 2018، لخلل في مسَّاحات الزجاج الأمامي.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخلل في مسَّاحات الزجاج الأمامي، قد يؤدي إلى توقفها عن العمل مما قد يعيق الرؤية أثناء القيادة.
ودعت وزارة التجارة، مالكي هذه المركبات إلى التحقُّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي: (هنا) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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