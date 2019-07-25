حقوق الإنسان: 5 أشكال لجريمة الاتجار بالأشخاص

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، أن عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص قد تصل لسجنه (١٥) عاماً، أو تغريمه لما قد يصل لمليون ريال، أو بهما معاً.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله، وهي الأشكال التي توقع بمرتكبها تحت طائلة العقوبات المقررة.