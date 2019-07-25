- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خطأ طبي يدخل فجر السعيد العناية المركزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خطأ طبي يدخل فجر السعيد العناية المركزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعرّضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لنزيف داخلي بعد خطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية أدّت إلى توقف قلبها، وتم إدخالها إلى غرفة العناية المركزة، وأعيد تشغيل قلبها مرة أخرى.
وأعلنت صحف كويتية، نقلًا عن عائلتها، أنه تم نقل فجر السعيد من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفى مبارك الكبير نظرًا لخطورة حالتها بعد الخطأ الطبي.
وطالب إعلاميون ونشطاء بالدعاء للإعلامية فجر السعيد، التي لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول العمل الجراحي الذي أجرته والوعكة الصحية التي تعرضت لها.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ طبي يدخل فجر السعيد العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.