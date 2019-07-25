خطأ طبي يدخل فجر السعيد العناية المركزة

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرّضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لنزيف داخلي بعد خطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية أدّت إلى توقف قلبها، وتم إدخالها إلى غرفة العناية المركزة، وأعيد تشغيل قلبها مرة أخرى.

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وأعلنت صحف كويتية، نقلًا عن عائلتها، أنه تم نقل فجر السعيد من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفى مبارك الكبير نظرًا لخطورة حالتها بعد الخطأ الطبي.

وطالب إعلاميون ونشطاء بالدعاء للإعلامية فجر السعيد، التي لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول العمل الجراحي الذي أجرته والوعكة الصحية التي تعرضت لها.