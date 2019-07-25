الان تتابع عاجل .. #قوات_التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية،أطلقتها #المليشيا_الحوثيه الإرهابية المدعومة من #إيران لاستهداف المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. #قوات_التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية،أطلقتها #المليشيا_الحوثيه الإرهابية المدعومة من #إيران لاستهداف المملكة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. #قوات_التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية،أطلقتها #المليشيا_الحوثيه الإرهابية المدعومة من #إيران لاستهداف المملكة report this ad

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