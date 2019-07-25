الان تتابع “العمل” تدعو للتصويت على مسودة قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتصويت على مسودة قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، عبر الرابط https://qarar.ma3an.gov.sa/ar/draft-viewer/897 وقالت الوزارة، إن مفهوم الحماية من التعديات السلوكية، مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي يجب على المنشأة الالتزام بها بهدف صيانة خصوصية الفرد وحريته الشخصية. ويهدف القرار إلى تعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة تتسم باحترام الجميع وخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة والأنظمة.

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