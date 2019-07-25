الان تتابع أكثر من 70 فعالية في موسم الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :- ينطلق موسم الطائف في الفترة من 1-31 أغسطس 2019. ويضم الموسم مهرجان ولي العهد للهجن وسوق عكاظ وقرية ورد وسادة البيد إضافة إلى أكثر من 70 فعالية. وجاء الموسم هذا العام بحلة جديدة كليا بين الماضي والحاضر حيث يقوم أكثر من 2000 ممثل بعكس تفاصيل الماضي في سوق عكاظ، فيما يستعد عشاق الإثارة للمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن. Advertisements وستفتح قرية ورد أبوابها للزوار تزامنا مع سادة البيد. وهذه فعاليات موسم الطائف

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