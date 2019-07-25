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في وضع صحي حرج للغاية، يرقد الشاب سعود منيف القحطاني (٢٨ عامًا) بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، منذ ما يقارب أربعة أيّام وهو في غيبوبة تامة جراء نزيف دماغي وكسر في جمجمة الرأس والرقبة.
وأوضح أحد أقارب "سعود" لـ"الخليج 365"، أن الشاب كان في نزهة بحرية يمارس السباحة، قبل أن تلقي به الأمواج القوية نحو الصخور، مسببة له إصابات خطيرة بالرأس، وغيبوبة تستدعي نقله بصورة عاجلة إلى السعودية.
وناشد أخوه سعود القحطاني السفارة السعودية بمصر والجهات المعنية بنقل ابنهم المصاب بصورة عاجلة إلى أحد المستشفيات بالسعودية؛ حيث يعد المستشفى بدمياط ذا إمكانات محدودة جداً.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 09:59 PM
ذووه يناشدون بنقله لأحد مستشفيات المملكة
في وضع صحي حرج للغاية، يرقد الشاب سعود منيف القحطاني (٢٨ عامًا) بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، منذ ما يقارب أربعة أيّام وهو في غيبوبة تامة جراء نزيف دماغي وكسر في جمجمة الرأس والرقبة.
وأوضح أحد أقارب "سعود" لـ"الخليج 365"، أن الشاب كان في نزهة بحرية يمارس السباحة، قبل أن تلقي به الأمواج القوية نحو الصخور، مسببة له إصابات خطيرة بالرأس، وغيبوبة تستدعي نقله بصورة عاجلة إلى السعودية.
وناشد أخوه سعود القحطاني السفارة السعودية بمصر والجهات المعنية بنقل ابنهم المصاب بصورة عاجلة إلى أحد المستشفيات بالسعودية؛ حيث يعد المستشفى بدمياط ذا إمكانات محدودة جداً.
، "الأمواج" تتسبب بنزيف دماغي وغيبوبة تامة لشاب سعودي في مصر ،
المصدر : الخليج 365
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