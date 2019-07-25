محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب محمد علي بقار مدخلي بزواجه على ابنة الإعلامي "يحيى علي دوم مدخلي" بأحد قصور الأفراح بمدينة صامطة، وسط حضور عدد من المسؤولين والأهالي والأصدقاء من الأدباء والشعراء والفنانين. Advertisements 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 09:44 PM "مدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة "مدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة احتفل الشاب محمد علي بقار مدخلي بزواجه على ابنة الإعلامي "يحيى علي دوم مدخلي" بأحد قصور الأفراح بمدينة صامطة، وسط حضور عدد من المسؤولين والأهالي والأصدقاء من الأدباء والشعراء والفنانين. الكلمات المفتاحية ، "مدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة ،

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