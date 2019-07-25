شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يقف على مشاريع «صحة الطائف».. بعيداً عن الإعلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف) @maged_okaz

وقف وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم (الخميس)، على مشاريع «صحة الطائف»، في زيارة غابت عنها وسائل الإعلام.

واكتفت «صحة الطائف» بإصدار بيان إعلامي، كشفت فيه أن الوزير استعرض حزمة جديدة من المشاريع بمستشفيات الطائف، تضمنت خدمات صحية تخصصية وتحسينية، ومشاريع توسعة وتطوير متنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وذكرت «صحة الطائف» أن الربيعة اجتمع بقيادات الصحة بحضور مديرها صالح بن سعد المونس، مستعرضاً عدداً من البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بالخدمة الصحية، كما دشن مبادرة «صحة الطائف» في مجالات مراقبة الجودة بالمستشفيات التي سبق وأن احتضنتها الوزارة لأهميتها وفاعليتها وطالبت بتعميمها، مشيرةً إلى أن الربيعة وقف في مجمل زيارته على آخر المشاريع التطويرية التي نفذتها «صحة الطائف» في عدد من المستشفيات، منها مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الذي شهد في وقت سابق إطلاق وحدة القسطرة القلبية الأولى في مستشفيات الصحة بالطائف.

Advertisements

كما وقف الوزير على تجهيزات وحدة الأورام بالمستشفى التخصصي، وهي الوحدة الأولى في مرافق الصحة بالطائف والتي ستحد من معاناة مرضى الأورام في التنقل لمناطق أخرى للعلاج.

واستعرض وزير الصحة النتائج التي تحققت لمجموعة من المشاريع التطويرية المختلفة الأخرى في الطوارئ والأقسام الحيوية، ووحدات التشخيص المتنوعة، كما وقف على المرحلة النهائية لتوسعة العناية المركزة النموذجية التي شملت كذلك الزيادة السريرية من 18 سرير إلى 40 سريراً بوحدات عناية منفصلة لكل مريض.

من جانبه، أكد لـ«الخليج 365» المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الزيارة تأتي ضمن متابعات الوزير المستمرة لمجريات الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية، لافتاً إلى أن كافة مستشفيات الطائف والمحافظات القريبة تشهد عدداً من البرامج التطويرية ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة اعتمدها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس.

وأوضح الربيعي أن الزيارة شملت مستشفى الصحة النفسية، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الأطفال، ومركز طب الأسنان الذي شهد نقلة شاملة في مستوى الخدمة.