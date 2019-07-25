شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج بمنفذ حالة عمار: المملكة تولي ضيوف الرحمن كل عناية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

تواصل القطاعات الحكومية بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك أعمالها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث شرعت أبوابها منذ الخميس الماضي بتسخير كامل طاقاتها وإمكانياتها البشرية والآلية والأجهزة التقنية الحديثة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين، وسط منظومة خدمية متكاملة بمتابعة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.

وعبّر عدد من الحجاج عن أسمى مشاعر الامتنان والعرفان لهذه البلاد الطاهرة، مبتهلين إلى الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد خير الجزاء على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم وفادة وحسن تعامل وسهولة في الإجراءات، داعين الله أن يحفظ قادة هذه البلاد وحدودها وكل من يسكن على أرضها.

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وأشاد الحاج حسن رضا نعيم من المملكة الأردنية الهاشمية بالخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على المملكة العربية السعودية.

وأثنت الحاجة ياسمين عبدالله دراز من دولة فلسطين على الخدمات في مدينة الحجاج، والتي ساهمت في إنهاء إجراءات الدخول بيسر وسهول.

فيما أعرب كل من حسين علي صالح، ومحمود سعد رشيد، ونعمة صبحي علي، وفاطمة حسن محمد، من المملكة الأردنية الهاشمية، عن سعادتهم الغامرة بما شاهدوه من تكامل في الخدمات كافة، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لتهيئة كل ما من شأنه التيسير على الحجاج.