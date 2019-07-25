شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تدريب 1200 كشاف في جدة والطائف لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

اعتمد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مشروع المخيم الإعدادي للمشاركين من كشافة وزارة التعليم في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة بالإدارة العامة للنشاط الطلابي (إدارة النشاط الكشفي)، وتستضيفه إدارتي التعليم بمحافظتي جدة والطائف، بمشاركة ١٢٠٠ كشاف وقائد يمثلون ٤٢ إدارة تعليم من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ولمدة خمسة أيام، خلال الفترة ٢٥ – ٢٩ من شهر ذو القعدة الجاري.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي، أن برنامج المخيم الإعدادي للمشاركين من كشافة وزارة التعليم في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، يهدف إلى تعزيز الجهود الكشفية المبذولة في الإعداد لخدمة ضيوف الرحمن ‏من قِبل إدارات التعليم، والتي بدأت منذ مطلع شهر ذو القعدة بالاختيار والفرز والتدريب والتأهيل، وإجراء الفحوصات الطبية والتحصينات اللازمة للتأكد من سلامة المشاركين ومدى الملائمة الصحية لهم، إضافة إلى عقد جلسات تدريبية مكثفة لإعداد الكشافين وتزويدهم بالمهارات والتقاليد الكشفية والإسعافات الأولية، وأعمال الدفاع المدني ومهارات التواصل والتعامل التي تساعدهم على خدمة الحجاج.

وأضاف: «في المرحلة الثانية التي تسبق مغادرة جميع المشاركين للمشاعر المقدسة، تجتمع جميع الوحدات الكشفية المشاركة والتي يبلغ عددها (72) وحدة كشفية في محافظتي جدة والطائف، ويتم فيها تعزيز جهود إدارات التعليم بدورات مكثفة متخصصة وأنشطة وبرامج وتبادل خبرات بين الكشافين وتقويم فردي وجماعي لجميع المشاركين يتخللها برامج ثقافية ورياضية وترفيهية، وفي ختام المخيم الإعدادي يتم اعتماد مشاركة المؤهلين للقيام بمهامهم في خدمة ضيوف الرحمن بكل اقتدار، بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم منذ مطلع شهر ذو القعدة وحتي وقت مغادرتهم للمشاعر المقدسة.