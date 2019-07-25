نوعان من الوجبات مسبقة التجهيز بصلاحية عامين في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتج أحد مصانع الوجبات مسبقة التجهيز بمدينة جدة نوعين من الوجبات، حيث يسمى النوع الأول بـ «الوجبات المعقمة»، والثاني بـ «الوجبات المجمدة»، فيما تصل مدة صلاحية الوجبات إلى سنتين.

وزار الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي المصنع، وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير خدمات مصانع ومنشآت الأغذية لإنتاج واستيراد الأغذية الجاهزة المعدة للاستهلاك، واطلع على آلية عمل وإجراءات إنتاج الوجبات والمشروبات، إضافة إلى التأكد من التزام المصنع بالاشتراطات الفنية والصحية، لضمان سلامة ومأمونية الأغذية الجاهزة، المعدة للاستهلاك أثناء تصنيعها ونقلها وتداولها وتخزينها خلال موسم الحج والعمرة.

وتجول الجضعي على أقسام المصنع المرخص من قبل الهيئة، واستمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين عليه، وتعرف على طريقة عمله، وآلية إنتاجه، وعمليات التوريد والتسليم التي يقوم بها المصنع، ومعاييـر الأمن والسلامة التي ينفذها لسلامة الأغدية، إضافة إلى طرق التعبئة والتغليف والتوزيع.

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وتراقب «الغذاء والدواء» المصانع مسبقة التجهيز بشكل دوري على مدار العام، بناء على درجة الخطورة، وعليه تسحب عينات منها بشكل دوري لضمان سلامة ومأمونية الأغذية الجاهزة، كما أعدت آلية لشروط وضوابط إنتاج واستيراد الأغذية الجاهزة المعدة للاستهلاك.

نوعان من الأغذية ينتجهما المصنع

الأول «الوجبات المعقمة»

تخزن في درجة حرارة الغرفة وحتى 37 درجة مئوية

تكون جاهزة للتناول بمجرد غمر المغلف بالماء المغلي أو البخار من الخارج أو تسخين الوجبة بعد فتحها وتفريغها في الميكروويف أو المقلاة على النار

تجهيزها بإعداد وتحضير المواد الخام من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الخضار أو الأرز وغيرها، ثم طهوها، وتعبئتها وتغليفها، ثم تعقم

الثاني «الوجبات المجمدة»

تخزن في درجة حرارة (- 18 درجة مئوية)

تسخن في المايكروويف

تجهيزها بإعداد وتحضير المواد الخام من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الخضار أو الأرز وغيرها، ثم طهوها وتعبئتها ومن ثم تجميدها بشكل سريع

يستفيد من الوجبات