السجن وغرامة ربع مليون ريال عقوبة التعدي على الصور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين بينت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الصور الفوتوجرافية تعد ملكا لصاحبها، علاوة على أنها من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ويملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحق، وذلك وفقا لأحكام النظام، تنص عقوبة الحق العام في حال التعدي على الصور إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

وأكدت الهيئة أن المادة الـ22 من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويتعدى على المصنفات المحمية، إذ إنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على الصور مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة أن تقرر تعويضا ماليا للمتضرر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.

ودعت الهيئة أصحاب الصور المعتدى عليهم تقديم طلب الشكوى عبر بريدها الالكتروني أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الحضور لمقر الهيئة وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام، وإثبات التعدي، وإرفاق بيانات المعتدي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

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إثباتات لتقديم شكوى في حال التعدي على صورتك:

الصورة الأصلية

إثبات التعدي

بيانات المعتدي (شخص -جهة)

يقدم الشكوى صاحب الصورة أو من يوكله بوكالة رسمية

العقوبات والتعويضات في حال التعدي على الصور:

عقوبات الحق العام:

غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال

إغلاق المنشأة أو شطب الترخيص

السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر

التشهير في الصحف على نفقة المعتدي

إزالة التعدي

في حال تكرار التعدي على الصورة نفسها أو غيرها تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق

تعويض مالي للمتضرر يتناسب مع حجم التعدي والضرر الذي لحق به

صورة أعجبتك وترغب في استخدامها: