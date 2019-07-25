هيئة تطوير منطقة مكة تدفع بـ14 ألف موظف لتنفيذ خطتها في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دفعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بنحو 14 ألف موظف، إضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج، والتي اعتمدها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الخطة التي تحظى بمتابعة نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها، إضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن الخدمات وتحديثها دوريا.

مشروعات جديدة

وستستند الخطة في تشغيلها على جاهزية مشروعات جديدة عدة في المشاعر المقدسة، حيث يأتي تنفيذها ضمن توصيات لجنة الحج المركزية التي عقدت بعد موسم حج العام الماضي، وأكدت الحاجة إلى تنفيذ هذه المشاريع التي سيعمل المنفذ منها بكامل طاقته والبعض الآخر تم الانتهاء من مرحلته الأولى، لتسهم في تقديم خدمات تكاملية لحجاج بيت الله الحرام، حيث تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة المهندس جلال كعكي أنه تم إعداد هذه الخطة لتكون متوافقة مع المشاريع الجديدة التي نفذتها الهيئة في هذا العام بالمشاعر المقدسة إضافة للمشاريع المنفذة في السابق، حيث تشرف الهيئة على آلية تشغيل تلك المشاريع بما يكفل لها تقديم خدمة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعتمد في تشغليها على التنسيق المتواصل والمستمر مع الجهات ذات العلاقة، خاصة القطاعات الأمنية.

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وتتضمن الخطة التشغيلية لهذا العام الإشراف على أعمال المشاريع الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والتي يأتي في مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة، والذي من المتوقع أن ينقل خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات أكثر من 360 ألف حاج، بينما سيكون إجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج، أما منشأة الجمرات فتتركز خطة تشغيلها على استعدادات المنشأة في استقبال الحجاج أثناء أيام الرمي.

حماية البيئة

واشتملت الخطة أيضا على إكمال جاهزية تشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة والبالغ عددها 484 مجمعا تحوي أكثر من 30 ألف دورة مياه جاهزة لاستخدام ضيوف الرحمن خلال أيام الحج، وكذلك مشروع محطة معالجة مخلفات الذبح، حيث يسهم هذا المشروع وللعام الثاني على التوالي في تنظيم آلية التخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي يستفاد منه بعد أن كانت في الماضي تدفن بطرق عشوائية الأمر الذي يؤدي إلى تضرر البيئة والمياه الجوفية على المديين القريب والبعيد.

ويهدف المشروع، والذي يعد الأول من نوعه في العالم، إلى حماية البيئة من الروائح الكريهة والبكتيريا وتلوث المياه الجوفية جراء عمليات دفن المخلفات، حيث يتسع مخزون المحطة لنحو 10 آلاف طن بينما تجري معالجة 120 طنا من المخلفات يوميا.

وتشرف الهيئة أيضا من خلال خطتها التشغيلية على مشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، حيث تم توفير أكثر من 600 برادة ماء منتشرة في المشاعر المقدسة.

مشاريع تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر: