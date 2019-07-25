وشاح لمرافعات النيابة.. وشخصية «مطور» لرسائلها التوعوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد النائب العام الشيخ سعود المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة أمس «وشاح المرافعات» المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة، ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.

ويعد «الوشاح» تمييزا للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق أحد قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلا ومضمونا.

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ويأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص النيابة العامة وتوجيهات النائب العام بكل ما من شأنه الارتقاء باختصاصات وأعمال الادعاء العام، بوصفه طرفا من أطراف الدعوى الجزائية العامة.

إلى ذلك دشن النائب العام إطلاق شخصية «مطور» كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

وستساعد شخصية «مطور» على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.

وأكد الشيخ سعود المعجب أن النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية المملكة 2030 تعمل بخطى حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في جميع الاتجاهات الفنية والمهنية، لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة، لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطن قوي آمن.