القيادة تهنئ جونسون باختياره رئيسا لوزراء بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، معربا عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق.
كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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