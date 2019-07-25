مبادرة لإثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، مبادرة إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية التي تشرف عليها إدارة الحج والعمرة، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة وإدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام.
وتتناول المبادرة خدمات وجهود الدولة في تطوير وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في ظل رؤية 2030، من خلال استعراض أبرز الخدمات والمناشط والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.
واستقبل السديس عددا من ضيوف الرحمن في مكتبه بالمسجد الحرام، مرحبا بهم وحاثا إياهم على استغلال الوقت والجهد بالإكثار من الطاعات والتفرغ للعبادة وتعظيم قدسية المكان والزمان.
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