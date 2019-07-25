مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية تشرع بأولى خطواتها نحو التحول لشركة مساهمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

شرعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية بتنفيذ الخطوات الأولى التمهيدية لبرنامج تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مغلقة مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة عقب توقيع الإتفاقية التي جرت بين الجانبين في وقت سابق.

وخلال لقاء عقده اليوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المشرف العام على برنامج التحول المطوف رامي بن صالح لبني، وأعضاء مجلس الإدارة مع رئيس وأعضاء الفريق الاستشاري بمركز الأعمال بالمعهد برئاسة إبراهيم رمل ومدير المشروع بالمركز الدكتور بندر الواكد، وبحضور مدير برنامج التحول بالمؤسسة هشام محمد حافظ ورئيس فريق المستشارين بالمؤسسة موسى معافا.

وأطلع الفريق الاستشاري بالمركز رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أهداف البرنامج والمراحل الأولى لإطلاقه والمتمثلة في حوكمة وميثاق المشروع وآليات التواصل وتسليم مخرجات كل مرحلة وفق جداول زمنية محددة لكل منها.

Advertisements

كما ناقش الجانبان الآليات الميدانية التي يتطلبها فريق العمل بمعهد الإدارة العامة للمضي قدما في تنفيذ برنامج مشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مغلقة لمواكبة رؤية المملكة 2030 والارتقاء بخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن، وتماشيا مع أهداف وزارة الحج والعمرة وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف رامي لبني أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الخطوات لإشراك مركز الاعمال بمعهد الإدارة العامة في الاعمال الميدانية والموسمية، للاطلاع والوقوف على آليات التشغيل، وأساليب تقديم الخدمات إضافة الى الخطة الإستراتيجية الشاملة للتحول المؤسسي، والتحول لشركة مساهمة مغلقة علاوة على تأهيل الموارد البشرية والأتمتة لكافة أعمال المؤسسة.

وأشار لبني إلى أن تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مغلقة يأتي انفاذا للرؤى السديدة التي أطلقتها حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومهندس رؤية 2030 ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتماشيا مع الأهداف التي رسمتها وزارة الحج والعمرة.

من جهته أشاد هشام حافظ مدير مشروع التحول بالمؤسسة بدور مركز الاعمال بمعهد الإدارة العامة وما يضمه من خبرات وكوادر متميزة في هذا المجال، مرحبا بمشاركة المركز مع فريق دعم الجودة وموظفي المؤسسة في الاعمال الميدانية لموسم حج هذا العام.