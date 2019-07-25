وفد مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية يزور وادي مكة للتقنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إطلع وفد مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية برئاسة النائب الثاني للمؤسسة المطوف طارق بن محمود علوي وعضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية سحر بنت عبدالقادر بنقش وعضوات اللجنتين النسائية والعلاقات العامة بالمؤسسة، خلال زيارتهم اليوم لشركة وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى، على الشركات الناشئة بها، واستمعوا إلى شرح مفصل قدمه مدير العلاقات العامة بالوادي المهندس نايف السفياني، عن مراحل تأسيس الوادي الذي إنطلق عام 1433هجري، للمساهمة في الاقتصاد المبني على المعرفة عبر إنشاء وتأسيس شركات ناشئة ترتكز على دور المؤسسات العلمية والبحثية، ودمج مجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية من خلال المشاريع المشتركة الهادفة صقل مواهب الشباب والشابات واكسابهم المزيد من الخبرات والتعامل مع التطبيقات العلمية وتحويلها لشركات ناشئة تسهم بدورها في الاقتصاد الوطني، مبينا عدد الشركات الناشئة المنبثقة عن وادي للتقنية، ودور الوادي في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة ودعمها للعديد من المبادرات واحتضانها للأفكار الإبداعية عبر حاضنة ومسرعة الأعمال التابعة للوادي.

كما اطلع رئيس وأعضاء الوفد على البرامج التي تقدمها الشركات الناشئة بالوادي وأذرعها الاستثمارية.

بدوره ثمن النائب الثاني للمؤسسة طارق علوي، جهود القائمين على وادي مكة للتقنية بصفة خاصة وجامعة أم القرى بشكل عام على دعمهم للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في الإقتصاد المبني على المعرفة، مبديا إعجابه ووفد المؤسسة بما شاهدوه من نماذج وطنية مشرفة وماحققوه من شركات ناشئة تخدم الوطن والمواطن، واختتمت الزيارة بتقديم درعا تذكاريا من المؤسسة للقائمين على وادي مكة للتقنية