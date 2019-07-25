مؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية تؤهل أعضاء التطويف بمكاتب الخدمة التابعة لها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

عقدت لجنة التطويف المركزي بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية اليوم ورشة عمل لتدريب وتأهيل مرشدي وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية العاملين في برنامج التطويف، لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع وفود حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء طواف القدوم بيسر وسهولة.

وتناولت الورشة مستجدات برنامج التطويف المركزي لموسم الحج 1440هـ والعمل وفق المعايير الرامية إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها المؤسسة لتفويج حجاجها من مساكنهم في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام بنسبة 100 بالمئة.

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وخلال الورشة شدد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التطويف المركزي بالمؤسسة المهندس عبدالله صديق لشكر، على أهمية التزام جميع المرشدين وأعضاء التطويف بمرافقة أفواج الحجاج وتقيدهم التام بالمواعيد المحددة لانتقالهم من مساكنهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وتدوين ذلك وفق المحاضر المعدة لكل مرشد وعضو بمكاتب الخدمة الميدانية، حاثا الجميع على استشعار هذه المسئولية والأمانة الموكلة لهم والنظر لاكتساب الأجر والثواب من الله نظير عونهم ومساعدتهم لضيوف الرحمن لأداء هذه الشعيرة التي تعد أحد أركان الحج.

من جانبه ركز نائب رئيس لجنة التطويف المركزي بالمؤسسة الدكتور حسين متولي، على دور المرشدين وأعضاء التطويف في عملية الانتقال السلس لوفود الحجيج إلى الحرم المكي الشريف، مؤكدا على أهمية التنسيق بين اللجنة ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية وتواصلهم المباشر مع مسؤولي مكاتب شؤون الحجاج لرفع مستوى الأداء الميداني لعملية تطويف الحجاج ووضع الحلول اللازمة والسريعة لبعض المعوقات التي قد تواجه اللجنة والمرشدين وأعضاء التطويف بالمكاتب والاستعانة بمسئولي مكاتب شؤون الحجاج في هذا الشأن.

وطالب متولي المشاركين في الورشة بضرورة تدوين كافة الملاحظات بموجب محاضر يوثقها الأعضاء المشاركين والمصادقة عليها من قبل مسئولي وممثلي مكاتب شؤون الحج للدول التي ينتمي لها الحجاج.