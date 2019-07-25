وزير الصحة يشهد حزمة تطويرية جديدة بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إستعرض وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة حزمة جديدة من المشاريع بمستشفيات الطائف تضمنت خدمات صحية تخصصية وتحسينية ومشاريع توسعة وتطوير متنوعة تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالعديد من المستشفيات والمراكز التابعة لصحة الطائف جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الخميس.

هذا وكان الربيعة قد اجتمع بقيادات الصحة بحضور مديرها صالح بن سعد المونس مستعرض عددا من البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بالخدمة الصحية

كما دشن مبادرة صحة الطائف في مجالات مراقبة الجودة بالمستشفيات والتي سبق وان احتضنتها الوزارة لأهميتها وفاعليتها وطالبت بتعميمها

ووقف الربيعة في مجمل زيارته على اخر المشاريع التطويرية التي نفذتها صحة الطائف في عدد من المستشفيات ومنها مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي والذي شهد في وقت سابق اطلاق وحدة القسطرة القلبية الاولى في مستشفيات الصحة بالطائف وتهدف للتوسع في مجالات امراض القلب

كما وقف الوزير على تجهيزات وحدة الاورام بالمستشفى التخصصي وهي الوحدة الاولى في مرافق الصحة بالطائف والتي ستحد من معاناة مرضى الاورام التنقل لمناطق اخرى للعلاج

هذا واستعرض الوزير النتائج التي تحققت لمجموعة من المشاريع التطويرية المختلفة الاخرى في الطوارئ والاقسام الحيوية الاخرى ووحدات التشخيص المتنوعة

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ووقف على المرحلة النهائية لتوسعة العناية المركزة النموذجية والتي شملت كذلك الزيادة السريرية من 18 سرير الى 40 سرير بوحدات عناية منفصلة لكل مريض

عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف اكد ان الزيارة تأتي ضمن متابعات الوزير المستمرة لمجريات الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية

مؤكدا ان كافة مستشفيات الطائف والمحافظات القريبة تشهد عدد من البرامج التطويرية ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة كان قد اعتمدها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس واشرف على تنفيذه وحضيت بدعم ومتابعة معالي الوزير

واضاف ان الزيارة شملت مستشفى الصحة النفسية ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الاطفال ومركز طب الاسنان والذي شهد نقلة شاملة في مستوى الخدمة

وجميع تلك المستشفيات التي زارها الوزير تضمنت مجموعة من المشاريع التطويرية المتنوعة مابين المكتملة والجاري اكمالها قريبا

معتبرا ان الصحة في الطائف تعمد الى تقييم دوري لمستوى الخدمات الصحية المقدمة ومواكبة المتغيرات المتسارعة لتعزيز خدماتها و لن تتوقف تلك المشاريع التطويرية والتي ترمي الى تحقيق توجيهات القيادة الكريمة في مواصلة الارتقاء بما يقدم لابناء الوطن الغالي

مضيفا انه يجري ايضا العمل على برنامج يهدف الى تعزيز شراكة القطاع الخاص ومساعدته للارتقاء بالخدمة الصحية بما يستوجب ويحقق خدمات صحية متنوعة تلبي اعلى درجات الرعاية الطبية والعلاجية