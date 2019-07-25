السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزز تمرين »القائد المتحمس 2019 « السعودي - الأمريكي، الذي اختتمت فعالياته أمس الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية وأكسبها المهارات والاحترافية، وتنفيذ المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية، وأظهر حرص القيادة على تطوير القوات المسلحة، ودعم جاهزيتها، والتحديث المستمر لقدراتها في مواجهة جميع التحديات الإقليمية.

وأثبت قدرة السعودية على إقامة التحالفات في المجالات كافة مع كبرى دول العالم وتقويتها، ومنها المجال العسكري، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يأتي امتدادا للعلاقة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، ومؤشرا على مستقبل تلك العلاقة.

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وقال قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، خلال ختام التمرين، إن التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية، مبينا أن هذا التمرين يعد امتدادا للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق تيري فيريل عن سعادته بالمشاركة في التمرين، قائلا «أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في هذا التمرين الرائع الذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عدة، وهذه الصداقة سوف تستمر وتكون أقوى، شاكرا للجميع مشاركتهم في هذا التمرين، ونتطلع لتطوير الصداقة والشراكة التي بيننا بالفعل ومعا سنكون أقوى».

وأوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد السناني أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة وتطبيق كل العمليات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أي مهام تسند إليها، لافتا أن التمرين اختتم بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الإسناد ودمجها مع المناورة في جميع مراحل العمليات وأعمال القيادة والسيطرة في لواء المدفعية، وكذلك عمليات التخطيط والتنسيق بمراكز القيادة في ألوية المدفعية.

القائد المتحمس 2019

يأتي ضمن التمارين المشتركة للقوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية

أقيم في مركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية

استمر أسبوعين