عسير تستضيف الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ أبها

تنظم جمعية «آباء» لرعاية الأيتام بمنطقة عسير النسخة الثانية من «الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة» خلال الفترة من 17 إلى 23 ذي الحجة، وتحديدا في أبها.

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وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور سعد آل عمرو أن الأولمبياد الوطني للأيتام يأتي كأحد أوجه تفاعل «آباء» مع رؤية 2030، التي تؤكد على دعم المبادرات الاجتماعية وتفعيل دور العمل التطوعي ضمن برامج وأنظمة رسمية ممنهجة.

وأشار رئيس لجنة المسابقات إبراهيم الألمعي، إلى أن النسخة الثانية من الأولمبياد ستشهد حضور 207 مشاركين من جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، وذلك للتنافس في 8 مجالات ثقافية ورياضية، بواقع 133 مشاركا في المنافسات الثقافية، و164 مشاركا في المنافسات الرياضية.

وأبان مدير إدارة التطوع بالجمعية خالد الهزاع أنه أتيحت الفرصة للمتطوعين للمشاركة في الأولمبياد من خلال 114 فرصة تطوعية في 13 مهمة عمل وفق منهجية معتمدة للتطوع ولفترة عمل محددة.